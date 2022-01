Calcio, Civitavecchia e Ladispoli trovano la vittoria nella calza

Prima di ritorno di Eccellenza con bilancio molto positivo per le locali. Il Civitavecchia vince 3-0 in casa col Vescovio, il Ladispoli si impone per 4-2 in trasferta contro il Campus Eur

Il 2022 si apre con un bel sorriso per Civitavecchia e Ladispoli. Nella prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza sono arrivate due vittorie importanti per le squadre locali. In mattinata successo esterno del Ladispoli che espugna il campo del Campus Eur con un rotondo 4-2. Merito soprattutto di un super Toscano che realizza una tripletta, con Formilli che realizza l’altra rete. Buona la prima per il nuovo mister Pedini. Successo netto e meritato anche per il Civitavecchia. Ruggiero e compagni sbrigano la pratica Atletico Vescovio al Tamagnini già dopo pochi minuti grazie ai gol di Pippi e Scardola. Nella ripresa ci pensa proprio capitan Ruggiero a siglare il definitivo 3-0. In classifica il Civitavecchia si porta a 32, a -3 dalla Favl Cimini e -1 dal Pomezia che però dovrà recupero l’agevole match con il Grifone Gialloverde. Sale il Ladispoli che è adesso quinto con 28 punti.