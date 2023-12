Calcio, Civitavecchia e Ladispoli: si chiude l’andata

In campo domani in Eccellenza le due compagini locali, entrambe impegnate in casa

Ultima giornata d’andata del campionato di Eccellenza per Civitavecchia e Ladispoli, in campo domani. Alle 14.30 al Tamagnini sfida importante per l’alta classifica per i nerazzurri che ospitano l’Astrea. Non sarà un match semplice ma i civitavecchiesi, reduci da due vittorie di fila, vogliono continuare il filotto e salire ancora in classifica. Obiettivo continuità anche per il Ladispoli che alle 11 riceve all’Angelo Sale la Romulea. I rossoblù sono fermi a quota 12 ma nelle ultime settimane hanno ottenuto diversi risultati positivi e vogliono chiudere l’andata a quota 15.