Calcio, Civitavecchia e Ladispoli: servono punti

Civitavecchia a caccia di continuità mentre il Ladispoli vuole muovere la classifica. E’ in programma domani alle 11 la terza giornata del campionato di Eccellenza. Per i nerazzurri guidati da Manelli, reduci da un pareggio e una vittoria nelle prime due, sarà fondamentale vincere sul campo della Romulea, per tenere il passo di Pomezia e Rieti che hanno cominciato con un doppio successo. Buone notizie per i civitavecchiesi che riavranno Carta, che ha scontato la squalifica, mentre Serpieri non è ancora al meglio e potrebbe partire dalla panchina. Trasferta difficile per il Ladispoli che però è ancora fermo a quota zero e deve provare a muovere la classifica. I rossoblù di Puccica faranno visita al Montespaccato, compagine che ha 3 punti. Obiettivo per i ladispolani replicare la gara con l’Audace, dove hanno avuto diverse occasioni clamorose, ma migliorare sotto porta.