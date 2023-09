Calcio, Civitavecchia e Ladispoli pronte all’esordio in Eccellenza

Si giocherà domani alle ore 11 la prima giornata del nuovo campionato di Eccellenza, che quest’anno vedrà in campo due compagini locali. Esordio in trasferta per il Civitavecchia, di scena a Guidonia contro il Villalba. Gara non semplice ma in cui il nuovo tecnico Stefano Manelli spera di ricevere le stesse ottime indicazioni avute nelle amichevoli precampionato, in cui la sua squadra non ha mai perso. Difficile ipotizzare l’undici che scenderà in campo ma il Civitavecchia dovrà sicuramente fare a meno dello squalificato Carta. Sfida esterna anche per il Ladispoli che farà visita all’Aurelia Antica. Anche in questo caso si può parlare di match aperto ad ogni risultato. Il Ladispoli ha infatti cambiato molto e si presenterà con una squadra giovanissima che punterà a mantenere la categoria.