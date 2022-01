Calcio, Civitavecchia e Ladispoli per il riscatto

Turno dimezzato causa covid, con in campo solo due delle squadre locali. Si gioca domani la prima giornata di ritorno di Eccellenza. Alle ore 11 il Ladispoli sarà di scena sul campo del Campus Eur nella gara che segna l’esordio in panchina del nuovo tecnico Pedini. Le due squadre sono divise da 4 punti con i rossoblù avanti in classifica e vogliosi di conquistare punti importanti per l’alta classifica, dopo aver vinto a tavolino nel turno scorso contro il Grifone Gialloverde. Vuole il riscatto il Civitavecchia che alle 14.30 riceve al Tamagnini l’Atletico Vescovio. La classifica dice che i nerazzurri sono favoriti ma dopo il ko di Pomezia bisognerà fare attenzione a non avere cali di concentrazione per conquistare 3 punti preziosi.