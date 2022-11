E’ arrivato un pareggio con tante emozioni nel derby del Tamagnini tra Civitavecchia e Ladispoli. In vantaggio vanno gli uomini del grande ex Castagnari che al minuto dieci del primo tempo segnano con Crocchianti. Il solito Manuel Vittorini sigla la rete del pareggio su calcio di rigore e poi a metà della ripresa Ruggiero porta i suoi sul 2-1. Quando tutto sembra finito negli ultimi istanti di partita l’altro Vittorini, Cristian, realizza il definitivo 2-2.

L’esultanza di Manuel Vittorini dopo la rete dell’1-1 su rigore

Pareggio che costa la vetta per il Civitavecchia che viene superato dall’Anzio mentre il Ladispoli si porta a quota 9 ma è penultimo. Esulta dopo tante giornate il Città di Cerveteri che supera al Galli l’Aurelia Antica per 1-0. Nonostante siano in fase di cambio societario i verdeazzurri hanno giocato una gara tutta cuore vincendo grazie alla rete di Cobzaru nel secondo tempo. E con questi tre punti il Cerveteri si porta al terzultimo posto con 10 punti.