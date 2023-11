Calcio, Civitavecchia e Ladispoli: la Coppa vi fa belli

Vittoria per 3-0 per entrambe le formazioni locali che ottengono la qualificazione ai quarti di finale

Un doppio 3-0 esterno che consente di festeggiare il passaggio del turno. Civitavecchia e Ladispoli hanno confermato di credere molto nella Coppa Italia. Nel ritorno degli ottavi di finale entrambe le compagini locali non hanno lasciato scampo alle avversarie di turno. I nerazzurri di Scudieri, dopo lo 0-0 dell’andata, si sono imposti a Roma contro l’Aurelia Antica. Gara decisa nel primo tempo con la doppietta di Vittorini e il gol del giovane Bellomo. Unica nota stonata l’espulsione, per fallo di reazione, dello stesso Vittorini. Nessun problema anche per il Ladispoli che partiva dal comodo 3-0 dell’andata e si è imposta con lo stesso punteggio anche fuori casa, contro il Campus Eur. In rete per i rossoblù Colace, Iurato e Paganetti. Civitavecchia e Ladispoli ottengono quindi l’accesso ai quarti di finale, dove ci sono molte possibilità di vederle contro.