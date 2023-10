Calcio, Civitavecchia e Ladispoli: così si fa

Doppio successo per porre fine ad un periodo negativo sul piano dei risultati. E’ stato un bel weekend quello di Civitavecchia e Ladispoli che hanno centrato l’obiettivo tre punti. I nerazzurri hanno espugnato per 2-0 il campo dell’Audace, grazie ad una prova solida ma anche brillante. Primo tempo a reti bianche nonostante la supremazia civitavecchiese. Ci pensa Menghi ad inizio ripresa a dare l’1-0 agli ospiti e poi a 5 minuti dalla fine il solito Vittorini ha siglato la rete della tranquillità. Prima vittoria stagione per il Ladispoli che all’Angelo Sale ha battuto per 2-1 la Pescatori ostia, nella sfida tra le due squadre che chiudevano la classifica. Decisiva per i rossoblù la doppietta di Pagliuca. In classifica il Civitavecchia si porta a quota 8 e accorcia sulla testa della classifica, adesso lontana 5 punti. Piccolo passo in avanti del Ladispoli che si porta al penultimo posto a quota 3.