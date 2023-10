Calcio, Civitavecchia e Ladispoli contro le prime della classe

Doppia sfida ai piani alti della classifica di Eccellenza per le due squadre locali impegnate domattina nella nona giornata d’andata. Il Civitavecchia alle 11.15 sarà di scena a Roma contro il Campus Eur, capolista con 17 punti. Cinque sono i punti di ritardo dei nerazzurri che vogliono accorciare sul primo posto e dare continuità al bel successo ottenuto domenica scorsa nel derby con il Ladispoli. E proprio i rossoblù domani, ore 11, saranno impegnati all’Angelo Sale contro l’altra capolista la W3 Maccarese. Ferma a quota 4 in classifica la squadra di Puccica cerca l’impresa per risollevarsi dopo un inizio di stagione che non ha premiato sul piano dei risultati.