Calcio, Civitavecchia e Ladispoli all’esordio casalingo

Seconda giornata di Eccellenza e prima in casa per Civitavecchia e Ladispoli, impegnate domani. Ad aprire la giornata saranno i rossoblù di Puccica che alle 11 ricevono all’Angelo Sale l’Audace 1919. Entrambe le compagini arrivano da un ko e per il Ladispoli sarà importante conquistare i primi punti stagionali davanti al proprio pubblico. Obiettivo successo anche per il Civitavecchia che alle 15.30 ospita al Tamagnini il Citizen Academy. I nerazzurri, reduci dal pareggio della prima giornata contro il Villalba, affrontano una squadra che invece al debutto hanno vinto per 1-0 con il Valmontone. Partita non semplice ma l’undici guidato da Manelli vuole subito mettere le cose in chiaro e far gioire i propri tifosi.