Calcio, Civitavecchia e Ladispoli affrontano le prime della classe

Turno decisamente impegnativo per Civitavecchia e Ladispoli, impegnate domani nella dodicesima giornata di ritorno di Eccellenza. I nerazzurri alle 15 ospitano al Tamagnini la capolista W3 Maccarese. Si tratta di una partita importante non per la classifica dei civitavecchiesi, ormai lontani dalle zone nobili, ma per l’orgoglio. Ruggiero e compagni in stagione non hanno mai battuto gli avversari di domani tra campionato e Coppa, 2 sconfitte e un pareggio, e recente è il ricordo del ritorno dei quarti di Coppa Italia con vittoria della W3 Maccarese e disordini finali. Difficile anche il match in programma alle 11 all’Angelo Sale con il Ladispoli che riceve il Pomezia, al momento quarto ma vicino alla seconda posizione che vale i playoff. I rossoblù sono scivolati in terzultima posizione e vincere diventa quasi obbligatorio per salvare la categoria.