Calcio, Civitavecchia e Ladispoli a caccia della qualificazione in Coppa Italia

Si gioca domani il ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza. In campo alle 14.30 Civitavecchia e Ladispoli che ripartono entrambe dall’1-1 della gara di andata e cercano il pass per i quarti di finale. I nerazzurri guidati da Bifini saranno di scena a Vignanello contro la Favl Cimini. Una sfida per nulla semplice e molto equilibrata tra due formazioni che nelle ultime settimane stanno andando bene. All’Angelo Sale il Ladispoli ospita la Boreale. Anche in questo caso si può parlare di match aperto ad ogni risultato con le due compagini che proveranno a passare il turno ma pensando soprattutto al campionato che già domenica le vedrà nuovamente in campo.