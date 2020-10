Calcio, Civitavecchia e Ladispoli a caccia del primo successo

E’ in programma domani la seconda giornata di Eccellenza. Tra le squadre locali due giocheranno in casa e due in trasferta.

CIVITAVECCHIA: Dopo il pari per 2-2 di Cerveteri i nerazzurri esordiranno domani, ore 15.30, al Tamagnini contro la neopromossa Fiumicino. Più che il valore degli avversari, che comunque nella prima giornata hanno vinto per 1-0, a preoccupare ci sono i tanti infortunati in rosa. Caputo non potrà schierare Converso, Pastorelli e Ruggiero ma anche Leone, Gravina, Funari e Serpieri non sono al meglio. Serve comunque trovare il primo successo in questo campionato di Eccellenza per guardare da vicino le prime posizioni della classifica.

LADISPOLI: Stesso obiettivo del Civitavecchia lo hanno i rossoblù che dopo lo 0-0 con la Luiss domani saranno di scena all’Angelo Sale, ore 11, contro l’Atletico Vescovio. Anche il Ladispoli è in emergenza per via delle tante defezioni: non saranno del match Neri, Baronci, Capanna e Visone. La squadra guidata da Scorsini però non avrà grandi alternative alla vittoria contro una squadra che ha subito la sconfitta per 1-0 nella prima giornata.

CORNETO TARQUINIA: Obiettivo continuità per il team di Centioni che dopo il successo contro il Riano domani farà visita alle 11 al Campus Eur. Gara sulla carta che vede gli ospiti nettamente favoriti ma attenzione alla voglia di riscatto dei romani che hanno perso nel match precedente di misura contro il Fiumicino.

CITTA’ DI CERVETERI: Gara molto complicata quella che attende l’undici del neo tecnico Mariani. Alle ore 11 infatti il Cerveteri sarà di scena a Pomezia contro una delle formazioni più quotate del girone A. Dopo aver fermato il Civitavecchia però il Cerveteri cercherà di fare lo stesso scherzetto anche con l’altra delle favorite alla vittoria finale.