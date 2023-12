Calcio, Civitavecchia e Ladispoli a caccia del poker

Turno infrasettimanale valido per la prima giornata di ritorno di Eccellenza per le locali in campo domani alle 14.30

Si chiude il 2023 ma si apre anche il girone di ritorno. Si gioca domani il turno infrasettimanale di Eccellenza che alle 14.30 vedrà giocare Civitavecchia e Ladispoli, entrambe reduci da 3 successi consecutivi. I nerazzurri ospitano al Tamagnini il Villalba. Gara che sembra ideale per conquistare altri tre punti contro una compagine in grande difficoltà ma attenzione agli squalificati Sevieri e Fatarella che uniti a qualche acciaccato non fanno dormire sonni tranquilli. Turno casalingo anche per il Ladispoli che all’Angelo Sale se la vedrà con l’Aurelia Antica. Gara non semplice ma i rossoblù arrivano con il vento in poppa per affrontare la quinta in classifica e una delle sorprese più grandi di questa prima parte di stagione.