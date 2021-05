Calcio, Civitavecchia e Fiumicino a caccia di conferme. Cerveteri e Ladispoli per il riscatto

Si gioca domani la quinta giornata del campionato di Eccellenza. In campo tutte e quattro le formazioni locali con Civitavecchia e Fiumicino che cercano il bis dopo le rispettive vittorie di mercoledì e invece Città di Cerveteri e Ladispoli che vogliono il riscatto dopo aver subito due ko pesanti per la classifica.

CIVITAVECCHIA: Terza gara in sette giorni per il Civitavecchia Calcio 1920. Dopo la trasferta in casa della Vigor Perconti, la gara in casa contro il Ladispoli, la Vecchia fa visita all’Aranova. Alle ore 11 i quattro punti guadagnati in questi tre giorni non faranno più storia, visto che di fronte i nerazzurri avranno una compagine solida e arcigna, capace tra le mure amiche di far sempre valere la sua forza. I nerazzurri in queste due ultime gare sono tornati in carreggiata, i tre punti di mercoledì forse non riapriranno sogni di gloria ma, di fatto, hanno di nuovo rimesso la Vecchia sul giusto binario. La direzione di gara è stata affidata al sig. Marco Mirabella della sezione di Acireale, per l’occasione coadiuvato dai sig. Daniele Colizzi di Albano Laziale, primo assistente, e Davide Pepe di Ciampino.

FIUMICINO: Match interno non semplice per gli aeroportuali che domattina ore 11 ospitano la Boreale seconda in classifica. Anche il Fiumicino però arriva da una bella vittoria, quella esterna a Pomezia, e proverà a bissare contro i romani per portarsi a quota 6 in classifica.

CERVETERI: Terminata la rifinitura, la prima squadra del Città di Cerveteri si appresta a vivere la quinta giornata nel mini campionato di Eccellenza dove, attualmente, è terza a pari punti con l’Aranova e la Polisportiva Faul Cimini. Viterbesi che saranno di scena sul suolo in sintetico dello stadio Enrico Galli, per sfidare i verde azzurri diretti da Alberto Mariani alle ore 11. Mariani che, per la gara in programma, deve fare ancora una volta la conta degli acciaccati di lusso e tenerne conto dunque, nello stilare poi l’undici di partenza. Etruschi chiamati al riscatto contro i giallo neri di Stefano Scaricamazza poiché, solo due giorni fa, il Real Monterotondo Scalo, ha di fatto inferto una durissima lezione, a capitan Silvagni e compagni. Per la partita di domani, designato Emanuele Orlandi della sezione di Siracusa (quarto fuori regione in cinque gare per gli etruschi). A coadiuvare la giacchetta nera sopracitata, due assistenti della sezione Roma 1: Luca Passeri e Lorenzo Cagiola.

LADISPOLI: Riscatto che cerca anche il Ladispoli che ospita domani, ore 11, all’Angelo Sale la Vigor Perconti. Per i rossoblù, fermi a quota 4 in classifica, sembra la gara giusta per ripartire contro la formazione ultima con 2 punti. A pesare però potrebbero essere le tante assenze a cui dovrà ovviare mister Scorsini che non avrà a disposizione Teti, Perocchi, Visone e Grosso.