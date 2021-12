Vittorie esterne molto importanti per Civitavecchia e Città di Cerveteri nel campionato di Eccellenza. Nel clou di giornata al Sale i nerazzurri si sono imposti di misura per 1-0 nel derby contro il Ladispoli. Decisiva la rete nella ripresa di Serpieri, colpo di testa su angolo ben calciato da La Rosa, che consente a Ruggiero e compagni di portarsi al momentaneo secondo posto ad un solo punto dalla capolista Pomezia che sarà il prossimo avversario giovedì. Altra sconfitta per i rossoblù che invece si staccano notevolmente dalle piazze nobili di classifica. Successo di spessore anche quello del Città di Cerveteri che si impone per 3-1 sul difficile campo dell’Aranova. La squadra dello squalificato Ferretti la chiude già nel primo tempo grazie alle reti di Morbidelli, Teti e Pacenza. In classifica il Cerveteri scala un’altra posizione ed è adesso quartultimo.