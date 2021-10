Calcio, Civitavecchia e Cerveteri a caccia del riscatto

Sarà una terza giornata del campionato di Eccellenza tra la ricerca di conferma e di riscatto per le formazioni locali tutte in campo alle ore 11.

LADISPOLI: Sfida molto interessante quella che vedrà i rossoblù far visita al Pomezia. Il Ladispoli si presenta a punteggio pieno contro una squadra che invece ha 4 punti. Entrambe però in questa stagione puntano ad un ruolo da protagoniste e la gara di domani dirà già quale è più attrezzata per le posizioni d’alta classifica. In casa rossoblù assente Formilli.

CIVITAVECCHIA: Vuole riscattarsi e riprendere il cammino perso nell’ultima giornata il Civitavecchia. Nerazzurri di scena alle Muracciole contro l’Aranova. Un banco di prova importante per la compagine diretta da Massimo Castagnari, con il cambio di allenatore in casa dell’Aranova, Di Giovanni è subentrato a Vigna in settimana, che rende ancora più ostico ogni possibile pronostico. Recuperato in parte Cerroni, diciamo che per rivederlo in campo nel pieno della forma serve ancora del tempo, mister Castagnari deve fare fronte all’assenza pesante di Serpieri. L’infortunio nel match con la W3 è ancora in via di risoluzione, e a meno di miracoli nelle prossime 24h sarà destinato alla tribuna. Fanno da contorno le pesanti sconfitte patite dalle due compagini domenica scorsa, e più che la prestazione, forse, sarà fondamentale fare risultato.

CITTA’ DI CERVETERI: Partita molto importante anche quella che vedrà in campo il Città di Cerveteri. I verdeazzurri, ancora a zero punti in classifica e senza allenatore, ospitano al Galli il Certosa, che invece di punto ne ha 1. Per i padroni di casa non ci sono grandi alternative alla vittoria per dare una scossa dopo un avvio da dimenticare. Come detto il Cerveteri, dopo il passo indietro di Graniero, è ancora alla ricerca del nuovo allenatore ma ha tutte le possibilità per far bene domani.