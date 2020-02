Calcio, Civitavecchia: contro Tabarini e Treccarichi vietato sbagliare

Nerazzurri di scena domani, ore 15, a Nettuno in una gara fondamentale per rimanere in corsa per i playoff

Torna in campo il Civitavecchia dopo il pareggio interno contro la Boreale. Trasferta in quel di Nettuno per i nerazzurri, domani alle ore 15 al Tre Cancelli c’è la Virtus Nettuno da affrontare. Un altro testa-coda quello che attende la Vecchia, la Virtus è penultima mentre la compagine di Paolo Caputo è quarta. Sono sei i punti che distanziano le due squadre dagli obbiettivi sperati, la Vecchia guarda alla seconda posizione mentre gli avversari ai possibili playout. Formazione al completo per Caputo, rientreranno Serpieri e Leone. Per le posizioni di testa la capolista Montespaccato farà visita al fanalino di coda Cynthia, il Real Monterotondo se la vedrà con l’Anzio mente la terza in graduatoria Tivoli sfiderà tra le mura amiche lo Sporting Genzano. Gara quella di domani che vedrà i nerazzurri affrontare 3 vecchie conoscenze che adesso militano proprio col Nettuno: Tabarini, Treccarichi e Fabietti.