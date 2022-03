Calcio, Civitavecchia con l’Ossese per continuare il sogno Coppa Italia

Sarà un Tamagnini vestito a festa il teatro che accoglierà domani il Civitavecchia Calcio 1920 e la Polisportiva Ossese. In scena, a partire dalle ore 15, l’andata degli ottavi della Coppa Italia Nazionale d’Eccellenza. Crocevia per qualcosa di fantastico già vissuto dalla nostra città in maniera trionfale ventotto anni fa. All’epoca la Vecchia alzò la Coppa Italia Nazionale dopo aver eliminato, esisteva il doppio turno in tutti i match, i campani del Melito agli ottavi, i toscani dell’Impruneta Tavarnuzze ai quarti, i veneti del Santa Lucia in semifinale e i siciliani dell’Alcamo in finale. Quell’anno fu doppietta visto che i neroazzurri planarono in serie D forti anche della vittoria in campionato. Preparativi a parte, incessante e nei minimi dettagli l’organizzazione della dirigenza neroazzurra, con patron Patrizio Presutti a capo delle operazioni, per essere pronti nel migliore dei modi domani. Giocatori neroazzurri compresi che, dopo aver smaltito l’adrenalina per il match di domenica, sono pronti a rituffarsi in questa nuova avventura. Nel pomeriggio la rifinitura poi, all’infuori di Panico out per un problema alla spalla, mister Castagnari darà a tutti appuntamento a domani. Sul fronte opposto, quello calcistico, dell’Ossese si conosce veramente poco, disponibilità e accoglienza a parte visto che dall’uscita del sorteggio, col cuore sardo in prima linea, già è stata predisposta una speciale accoglienza per il ritorno in casa propria. Sul fronte calcistico l’Ossese è capolista del girone unico di Eccellenza Sarda, trovato domenica grazie alla vittoria in casa del Guspini. I sardi arrivano qui forti della vittoria in finale contro il Castidias.

Sarà un’altra splendida notte prima degli esami, poi dalle 15 parlerà il campo.