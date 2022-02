Calcio, Civitavecchia col Parioli per continuare la festa

I nerazzurri ospitano domani alle 15 i romani dopo il successo in Coppa Italia. Sfida interna complicata per il Ladispoli e trasferta difficile per il Città di Cerveteri

Si gioca domani la quinta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Riflettori puntati sul Tamagnini dove domani alle 15 il Civitavecchia festeggerà il trionfo di Coppa Italia ospitando il Parioli. Partita ricca di insidie per i nerazzurri che dovranno per qualche ora dimenticare la partita di mercoledì e concentrarsi solo sui romani. Importante e difficile la sfida interna delle ore 11 che vedrà il Ladispoli riceve all’Angelo Sale la W3 Maccarese. I rossoblù sono tornati al quinto posto in solitaria con 32 punti e vogliono i 3 punti per accorciare sugli avversari di domani che hanno 6 punti in più. Trasferta per nulla semplice per il Città di Cerveteri che sempre alle 11 sarà di scena sul campo della Boreale. Gli ospiti sono quartultimi ma l’ultimo successo con l’Astrea ha dato fiducia anche se la Boreale è sesta e non sarà semplice fare punti.