Calcio, Civitavecchia che sfortuna: rottura del tendine per Francabandiera

Il portiere del Civitavecchia Tomasczy Francabandiera dovrà stare fermo per qualche mese. Per lui infatti gli esami, effettuati dopo l’infortunio subito domenica scorsa contro il Ladispoli, hanno evidenziato la rottura del legamento del tendine della gamba sinistra. La peggiore delle notizie per i nerazzurri che saranno costretti a fare a meno del forte estremo difensore per diversi mesi. La società proverà adesso a trovare un sostituto all’altezza sul mercato anche se non sarà così semplice con la stagione che è già iniziata e i migliori portieri che hanno già trovato squadra.