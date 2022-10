Calcio, Civitavecchia: che sfida con l’Unipomezia. Cerveteri e Ladispoli a caccia di punti

Sarà un’ottava giornata di Eccellenza dalle tante sfide difficili e importanti per i rispettivi obiettivi delle squadre locali in campo domani. Il match di cartello si giocherà alle 14.30 al Tamagnini dove il Civitavecchia, secondo con 15 punti, ospiterà l’Unipomezia che accusa tre punti di ritardo. In campo tanti giocatori fortissimi sopratutto in attacco dove Vittorini e Ruggiero sfideranno Danieli e Rossi. In mattinata invece, ore 11, in campo le altre due squadre locali. Al Galli il Città di Cerveteri ospita l’Astrea. Verdeazzurri a caccia dei tre punti che mancano da diverse giornate ma contro ci sarà una squadra che ha 6 punti in più. Stesso obiettivo per il Ladispoli di scena ad Acilia contro la W3 Maccarese. Gara difficile per i rossoblù contro una squadra in serie positiva dopo l’inizio non semplice.