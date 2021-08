Calcio, Civitavecchia, Cerveteri e Ladispoli nel girone A

Girone difficile come ci si aspettava per Civitavecchia, Cerveteri e Ladispoli. Sono stati sorteggiati i raggruppamenti del campionato di Eccellenza. Le tre squadre locali sono state inserite nel girone A insieme ad Aranova, Astrea, Atletico Vescovio, Boreale, Campus Eur, Certosa, Fiumicino, Grifone Gialloverde, Ottavia, Parioli, Favl Cimini, Pomezia e W3 Maccarese. Poche sorprese ad eccezione del Pomezia, squadra insidiosa che poteva finire in un altro girone. La prima giornata, in programma il 19 settembre, vedrà il Civitavecchia di scena sul campo dell’Atletico Vescovio, il Cerveteri fuori casa contro il Parioli e il Ladispoli che ospiterà il Campus Eur.

CALENDARIO COMPLETO ECCELLENZA

Sorteggiato anche il turno di Coppa Italia con un derby subito. Il Civitavecchia giocherà il 5 settembre al Tamagnini, gara di sola andata, contro il Ladispoli mentre il Città di Cerveteri sarà ospite della Faul Cimini.

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA