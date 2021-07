Calcio, Civitavecchia: Castagnari si presenta: “Entusiasta di questa opportunità”

Adesso è ufficiale. Da oggi Massimo Castagnari è il nuovo allenatore del Civitavecchia. Ad affiancarlo in questa nuova avventura, come mister in seconda, ci sarà Massimiliano Di Luca. Lo stadio Fattori, per cui si sta lavorando con l’Amministrazione, l’arrivo di un nuovo sponsor, la Ditech di Raffaele Leggiero, e la certezza che Castagnari sia la persona giusta per completare un percorso iniziato due anni fa. Queste le chiavi della conferenza stampa di oggi tenuta in Compagnia Portuale. Preparazione al via il 9 Agosto al Tamagnini, poi dal 16 tutti in collina ad Allumiere per una settimana di ritiro, dove protagoniste saranno le doppie sedute. Solo grandi squadre per le amichevoli, l’intensità, l’obbiettivo e la vicinanza del campionato costringeranno a confrontarsi da subito con realtà blasonate del territorio.

“Ritorno alla guida del Civitavecchia. L’ultima volta – commenta il nuovo allenatore del Civitavecchia – fu in quella famosa stagione del meno sei, in cui partimmo con tantissimi problemi e alla fine facemmo un campionato straordinario. Questa nuova chance arriva un po’ inaspettata, ma credetemi non potete neanche immaginare l’entusiasmo che ho dentro. Ho passato due anni bellissimi ad Allumiere dove, anche grazie a dei splendidi rapporti d’amicizia, in primis con Giampiero Regnani e Enrico Superchi nostro presidente, senza dimenticare tutte quelle persone che mi hanno supportato, non pensavo che si potesse creare a livello sportivo così tanto nonostante il Covid19. Non ci ho pensato neanche un attimo, allenare il Civitavecchia è importante e va al di fuori di qualunque altra scelta. Qualsiasi squadra mi avesse chiamato quest’anno ci avrei pensato, per il Civitavecchia non c’era motivo di farlo. Ritrovo persone che conosco e so come lavorano, così come il progetto che è qualcosa di importante. Siamo il Civitavecchia Calcio 1920 e non dobbiamo nasconderci. Cercheremo di iniziare questa stagione per qualcosa di importante, già dalla partenza, lavorando per finire tra le prime due. Vedremo poi in corso d’opera, col campo a parlare, se sarà così o dovremo fare qualche accorgimento di tiro.

“Massimo Castagnari è l’uomo, nel momento e al posto giusto, dichiara il presidente del Civitavecchia Calcio 1920 Patrizio Presutti. Racchiude le nostre idee sul calcio, ha fatto bene nelle sue passate esperienze quando è stato alla guida di squadre civitavecchiesi, sia col Civitavecchia di Ivano Iacomelli che con la CPC2005 che rappresentavo. Crediamo che la sua esperienza, il suo passato, possa continuare e contribuire fortemente in quel progetto iniziato due anni fa con Ivano Iacomelli e Enrico Luciani, quando in tre anni c’eravamo ripromessi di portare in altri lidi il Civitavecchia. Il Covid19 ci ha permesso di lavorare solo 8 mesi ma certamente non è una scusante. Avevamo promesso di fare in salto in tre anni, ne siamo ancora convinti e per questo stiamo lavorando.”

“Siamo ancora qui convinti e sicuri di portare a termine quel progetto iniziato due anni fa, dichiara Ivano Iacomelli. Il Civitavecchia Calcio può dire la sua e tenterà di rimanere aggrappato, partendo da quelle posizioni in cui è stato fino ad ora, a quel sogno che tutti speriamo si avveri. Mi auguro che ci siano tutti vicini, partendo dalle istituzioni con cui stiamo lavorando per lo stadio, che si spera venga consegnato a Novembre 2022. Ringrazio sempre la CPC, che non solo ci ospita oggi ma è parte attiva in questo progetto, sperando che nel futuro ci si affianchino altri. Posso annunciare che da questa stagione avremo al nostro fianco anche la Ditech di Raffaele Leggiero, oggi purtroppo assente per problemi familiari ma che salutiamo e ringraziamo. Stiamo costruendo un mosaico che tassello dopo tassello sta prendendo forma.”

“Sono qui per dare il benvenuto, il bentornato, a Massimo Castagnari che rappresenta un pezzo di storia per la Compagnia e la città stessa, dichiara Enrico Luciani. Ci troviamo di fronte a quelle dichiarazioni che si accumulano, la città ha bisogno di felicità che si ritrova anche con lo sport. Il calcio come protagonista visto che rappresenta una delle attività sportive più seguite nel nostro paese. Fino ad oggi ci abbiamo messo il cuore, ma serve che tutti remino della stessa parte. Sappiamo, come del resto ha detto anche Ivano, che la nuova era del Fattori sta diventando realtà e ce ne compiacciamo. Siamo un popolo di sportivi, approfitto per congratularmi con Emiliano Marsili che a 45 anni, da imbattuto, ha saputo ancora portare in alto il nome della città e dei portuali civitavecchiesi, conquistando la corona del Mediterraneo della sua categoria. Credo che oggi la responsabilità che si prende Massimo, come del resto la mia che dopo 18 anni ho lasciato la CPC alle nuove leve, al mio figlioccio Patrizio Scilipoti, sia qualcosa di forte e unica. Tutto quello che facciamo unisce lo sport, il sociale per un lavoro dignitoso a partire dai giovani. Sono convinto che Massimo di farà divertire, sognare e mettere l’ultimo tassello di un mosaico che tutti abbiamo nel cuore.”

“Siamo contentissimi della scelta fatta per Massimo Castagnari dichiara il DS Daniele D’Aponte. Un uomo preparato che conosce il calcio e che ci saprà portare, continuare, verso quel progetto iniziato due anni fa. Per il mercato stiamo lavorando sotto le indicazioni del mister, cerchiamo nomi e giocatori importanti e per questo ci vuole il giusto tempo.”