Calcio, Civitavecchia ancora in panchina: rinviato il match col Sant’Angelo

Un’altra domenica senza partita per la prima squadra del Civitavecchia. Quando sembrava ormai tutto pronto per il ritorno in campo dei nerazzurri è arrivato un altro rinvio, il terzo consecutivo per i civitavecchiesi. La gara di domenica mattina contro il Sant’Angelo Romano non si giocherà a causa della positività al Covid-19 di alcuni tra giocatori e staff del club romano. A darne comunicazione è stata la Lnd Lazio tramite un comunicato ufficiale che annuncia il rinvio a data da destinarsi del match.