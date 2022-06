Calcio, Civitavecchia: altro cavallo di ritorno. Ufficiale Gravina

Secondo colpo di mercato per il Civitavecchia e si tratta di un altro ritorno dopo quello di Manuel Vittorini. La società nerazzurra ha ufficializzato l’accordo con Massimiliano Gravina, tuttocampista classe ’88.

“L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 è lieta di annunciare il ritorno per la stagione 2022/2023 di Massimiliano Gravina. È durato meno di un anno il distacco tra i due e dopo quel 24 giugno del 2021, in cui per motivi extracalcistici le strade fra i due si erano separate, l’attaccamento ai colori neroazzurri unito ad un progetto, in cui si spera di essere a breve altrove, ha fatto il resto. A lui va un caloroso bentornato con la speranza di coronare, finalmente insieme, quel salto di categoria auspicato da tutti”.

“Sono molto contento di ritornare – dichiara Massimiliano Gravina – l’attaccamento a questa maglia e all’intera piazza e comunque verso tutti i componenti della dirigenza, è sempre stato forte. Inoltre quest’anno c’è un progetto ambizioso, importante, c’è molta voglia di far bene e sono contento di essere qui. Metterò al servizio della squadra tutta la mia esperienza visto che probabilmente sarò il più grande del gruppo, per cercare di essere un punto di riferimento per i più giovani e per quelli più grandi.”