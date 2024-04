Calcio, Civitavecchia all’ultima gara casalinga della stagione

Si gioca domani alle 11 la penultima giornata del campionato di Eccellenza che vedrà in campo anche Civitavecchia e Ladispoli. I nerazzurri saluteranno i propri sostenitori per questa stagione al Tamagnini contro la Luiss. Gara importante per cercare di tenere il quinto posto in classifica e poi programmare la prossima annata. Cerca un’altra vittoria per i playout invece il Ladispoli che ospiterà all’Angelo Sale la Citizen Academy, ultima in classifica. Reduce da ben 3 successi di fila la squadra di Puccica deve a tutti i costi battere il fanalino di coda e compagine già retrocessa per tentare di superare il Villalba.