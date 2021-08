Un bel Civitavecchia vince contro il Santa Marinella al Tamagnini per 2-0 nella seconda amichevole precampionato, la prima in casa. La apre Pippi e la chiude Franceschi, un due a zero ricco dì occasioni e bel gioco in casa neroazzurra. Squadra ancora da livellare, evidenti in alcuni casa le lacune a livello fisico, dopo una preparazione ancora in fase di assestamento, ma la sostanza inizia a far prendere alla squadra le sembianze di una gruppo compatto e votato al sacrificio. Ben spicca l’asse difesa/centrocampo, con la novità dell’innesto di Proietti dal primo minuto che ha dato un’altra fisionomia rispetto all’esordio di Acilia. Il fronte offensivo piano piano sta togliendo tossine mentali e fisiche, andando spesso vicino alla marcatura. Buon sparring partner il S. Marinella che, seppur a corto di preparazione e alla prima uscita ufficiale, ha retto bene il campo. Nella prima frazione la Vecchia gestisce gioco e occasioni, sul fronte S. Marinella il solo Caforio costringe Francabandiera all’intervento a metà tempo, poi si assisterà ad almeno tre limpide occasioni da rete con Proietti, Panico e Serpieri, oltre al bel gol di Pippi di testa, abile a raccogliere nel migliore dei modi e tramutare in rete il cross di Deiana dopo la progressione sulla fascia. Nella seconda frazione dopo la girandola di cambi, tutti e ventidue giocatori hanno calcato il manto verde del Tamagnini, la Vecchia colpisce una traversa con Scardola e va vicino alla segnatura con La Rosa e Franceschi. Quest’ultimo allo scadere, in azione di contropiede, brucia D’Archivio portando così i suoi sul due a zero. Prossima uscita domani pomeriggio alla Cavaccia, quando alle 17.30 la Vecchia incontrerà la Lupa Frascati.

Amichevole

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 2 vs S. MARINELLA 0

Marcatori 6′ Pippi, 90′ Franceschi

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 FRANCABANDIERA FUNARI MANCINI LUCIANI SERPIERI SCARDOLA DEIANA PROIETTI PIPPI RUGGIERO PANICO Panchina GISUTINIANI LUCHETTI GAGLIARDI MASTROPIETRO FATARELLA IMPERIALE LA ROSA FRANCESCHI LIBERATI CULTRERA CASTALDO Allenatore M. Castagnari

SANTA MARINELLA SANFILIPPO CRESCENTINI AGOSTINI DE SANTIS DE NGELIS CAFORIO CEDENO TREBISONDI PAGLIUCA DI MEGLIO GROSSI Panchina DEL DUCHETTO LA MORGIA NOVELLO ARSENI CIANCA ZERILLI SCUDI IACOVELLA MANGIONE DELOGU D’ARCHIVIO Allenatore N. Salipante