Calcio, Civitavecchia alla dura sfida Rieti. Il Ladispoli ospita il Valmontone

E’ in programma domani la settima giornata d’andata del campionato di Eccellenza. Impegni importanti e difficili per Civitavecchia e Ladispoli. I nerazzurri, con in panchina il nuovo allenatore Scudieri, faranno visita all’Ssa Rieti, con calcio d’inizio alle 15.30. Gara molto difficile che vede da una parte i padroni di casa secondi con 15 punti e dall’altra gli ospiti fermi a quota 8. Non sarà della gara lo squalificato Serpieri. Match interno salvezza per il Ladispoli che alle 11 ospita all’Angelo Sale il Valmontone. Entrambe le compagini non sono partite bene e sono penultime con 4 punti. Per quanto riguarda i rossoblù le ultime due settimane sono state positive con un successo e un pareggio e la parola d’ordine è continuità.