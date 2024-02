Calcio, Civitavecchia alla dura sfida Montespaccato

Sarà una sesta giornata di ritorno di Eccellenza per cuori forti quella in programma domani. Alle 11 il Civitavecchia farà visita alla capolista Montespaccato. Gara in cui i nerazzurri si giocheranno tanto del loro campionato perchè sono staccati di 6 punti dalla vetta e non possono perdere altro terreno. Scudieri dovrà fare a meno di Fatarella e Samuele Cerroni ma ritrova Paolo Cerroni. Stesso orario anche per il match interno che vedrà il Ladispoli ricevere all’Angelo Sale il Campus Eur. Anche in questo caso la gara sarà complicata per i rossoblù che però hanno le potenzialità per superare una compagine che nelle ultime partite è calata di rendimento.