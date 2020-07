Calcio, Civitavecchia: ad agosto si torna a correre

C’è finalmente una data per la ripresa degli allenamenti del Civitavecchia, fermo ormai da diversi mesi a causa del coronavirus. La squadra guidata da Paolo Caputo tornerà a correre e sudare il 17 agosto, quando è fissato l’inizio della preparazione atletica al Tamagnini di Campo dell’Oro. Un mese e dieci giorni dopo, il 27 settembre, ci sarà invece l’inizio del campionato di Eccellenza. I nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati in vista della nuova stagione e a breve dovrebbe essere stilata anche una lista di date e avversari per quanto riguarda le amichevoli precampionato.