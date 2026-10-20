Continuare sulla scia degli ultimi successi e provare a mettere in discesa la qualificazione. Sono gli obiettivi del Civitavecchia che torna subito in campo dopo il successo rotondo sul Grifone Gialloverde conquistato nell’ultima gara di campionato disputata. I nerazzurri domani alle 15 saranno nuovamente impegnati al Tamagnini ma in Coppa Italia, più precisamente nell’andata degli ottavi di finale. Avversario sarà il Real San Basilio, formazione di buon livello che al momento si trova al settimo posto in classifica con 11 punti nel girone B ma che le prestazioni migliori le fornisce in casa. Il Civitavecchia, che nel girone A è secondo a quota 18, cambierà qualcosa rispetto al match di tre giorni fa contro il Grifone Gialloverde ma in realtà avrà cambi limitati a causa degli infortuni che hanno colpito Tamburlani, Damiani e Fabbri. L’obiettivo sarà cercare di vincere magari segnando diversi gol per non lasciare la qualificazione aperta in vista della gara di ritorno in programma il 4 novembre a San Basilio.