Calcio, Civitavecchia a caccia di conferme. Ladispoli e Cerveteri: è ora di svoltare

Tra chi vuole continuare la striscia positiva e chi invece deve riscattarsi, tornano in campo domani, tutte alle ore 11, le formazioni locali di Eccellenza. Il Civitavecchia, reduce da 3 vittorie tra campionato e Coppa, farà visita al Campus Eur del nuovo tecnico Scarfini, vecchia conoscenza nerazzurra. Gara non semplice per Ruggiero e compagni che però vogliono i 3 punti per continuare l’inseguimento alle prima della classe. Sfida interna da vincere a tutti i costi per il Ladispoli che riceve, all’Angelo Sale, il Quarto Municipio. Match in cui l’undici di Micheli cerca il secondo successo stagionale per lasciare le zone basse della classifica. Stesso obiettivo per il Città di Cerveteri, alle prese però con una gara per nulla semplice. I verdeazzurri saranno di scena sul campo della Boreale, unica insieme all’Antica Aurelio ancora imbattuta e miglior difesa del campionato, che però in realtà in 6 partite ha ottenuto 5 pareggi e una sola vittoria. Gara in cui può succedere di tutto ma il team guidato da Ferretti spera di cogliere una vittoria preziosa.