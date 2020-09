Terza uscita per il Civitavecchia Calcio 1920. Dopo la CSL e l’Ottavia, fino ad ora sono state altrettante le vittorie, domani a sfidare gli uomini di Caputo ci sarà il Ronciglione di Del Canuto. La gara si giocherà al Tamagnini, con il pubblico presente sulle tribune sempre rispettando le norme anti Covid-19, alle 18. Per i nerazzurri sarà l’occasione per confermare quanto di buono visto nelle prime due amichevoli e cercare di fare un ulteriore passo avanti sul piano fisico. Gli avversari sono una buona squadra che milita in Promozione e sarà quindi un test simile a quello di tre giorni fa contro l’Ottavia e a quello della settimana scorsa contro la Csl Soccer.