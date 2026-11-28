Proseguire nell’ottimo momento delle ultime settimane e continuare l’inseguimento alla vetta. Il Civitavecchia torna a giocare al Tamagnini dove domani alle 14.30 riceverà la visita del Montespaccato, nella tredicesima giornata del campionato di Eccellenza. Sfida insidiosa per i nerazzurri che si troveranno di fronte una squadra che ha iniziato male la stagione ma si è ripresa nelle ultime giornate. Funari e compagni sono tornati al secondo posto in classifica grazie al netto successo esterno sulla Sorianese e hanno 25 punti. Gli avversari di domani invece si trovano nella parte bassa della classifica con 12 punti ma sono reduci da tre successi consecutivi. Le buone notizie per il Civitavecchia arrivano dai disponibili con Damiani che ha giocato uno spezzone domenica scorsa ed è probabile che possa partire dal primo minuto contro il Montespaccato.