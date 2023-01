Calcio, che brutta giornata per le locali

Altra giornata da dimenticare per le formazioni locali impegnate nel campionato di Eccellenza. L’unica a non perdere è stata il Civitavecchia che però ha trovato un pari che sa di sconfitta. I nerazzurri hanno impattato per 2-2 sul campo del Quarto Municipio. Civitavecchiesi avanti nel primo tempo grazie a Ferrari ma raggiunti da Fabiani. Nella ripresa vanno avanti i romani con Ippoliti ma a dieci dal termine ci pensa capitan Ruggiero a regalare almeno un punticino ai suoi. Civitavecchia che perde ulteriore terreno dall’Anzio che sbanca il Galli di Cerveteri per 3-0. Gara decisa già nel primo tempo grazie alle reti di Regolanti e Buatti, poi nel finale il gol di Gamboni. Sconfitta esterna molto deludente per un Ladispoli che non riesce a rialzare la testa e lasciare le posizioni di bassa classifica. I rossoblù hanno perso per 1-0 sul campo del Fiano Romano nella gara tra due formazioni che avevano gli stessi punti e decisa dalla rete di Nardecchia nel primo tempo. In classifica Civitavecchia secondo con 37 punti, 5 in meno dell’Anzio, Città di Cerveteri quartultimo a quota 17 e Ladispoli che rimane al terzultimo posto con 14 punti.