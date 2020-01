Calcio, Cerveteri: un poker per rimanere in vetta

Si è giocata ieri la seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione. Un ritmo infernale quello imposto in vetta dal Città di Cerveteri all’ennesima vittoria consecutiva. I ragazzi di Fracassa al Galli hanno respinto l’assalto della Pescia Romana vincendo 4-0. Successo frutto dei due splendidi gol di Teti e delle reti di Paraschiv e Pagliuca. Torna a sorridere il Santa Marinella che nello scontro salvezza del Tamagnini batte per 1-0 il Ronciglione. Decisivo il gran gol di Locci all’inizio del secondo tempo che regala 3 punti preziosissimi ai santamarinellesi. Cercava l’impresa ma è arrivata solo una buona prestazione la Csl Soccer caduta con il risultato di 1-0 sul campo del Canale Monterano. Stesso risultato per il ko del Tolfa. La squadra di Pacenza non ha trovato punti nella trasferta contro l’Almas Roma che ha vinto 1-0. In classifica il Città di Cerveteri rimane primo a +2 dal Fiumicino, il Tolfa scivola al quinto posto a -2 dai playoff, il Santa Marinella esce dalla zona playout portandosi a quota 21 e la Csl Soccer rimane penultima sempre a -4 dai playout ma con una gara da recuperare, quella di mercoledì sul campo della Doc Gallese.

