Calcio, Cerveteri, Tolfa e Santa Marinella cercano i tre punti in casa

Vittorie da cercare sul proprio terreno di gioco per le squadre locali, Città di Cerveteri, Tolfa e Santa Marinella, tutte con quattro punti in classifica, che domani saranno impegnate nella terza giornata di andata del campionato di Promozione. Alle 11 al “Galli” gli etruschi ospiteranno il Castel S. Elia L. Graziosi mentre il Santa Marinella giocherà il derby contro il Tarquinia. Nel pomeriggio alle 15 allo “Scoponi” il Tolfa se la vedrà contro la Sorianese, prima in classifica con sei punti insieme al Fregene.