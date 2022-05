Calcio, Cerveteri: ora o mai più

Partita cruciale per la salvezza per il Città di Cerveteri. Si gioca domani alle ore 11 alle Muracciole di Aranova il decisivo playout del campionato di Eccellenza tra i padroni di casa e il Cerveteri. Ospiti che in virtù della posizione di classifica della stagione regolare, che li ha visti arrivare dopo gli avversari di domani, sono obbligati a vincere. In caso di parità anche dopo i supplementari infatti a salvarsi sarebbe l’Aranova. Cerveteri che in campionato ha battuto due volte l’Aranova ma domani sarà un’altra storia e i verdeazzurri dovranno mettercela tutta per fare l’impresa e rimanere in Eccellenza.