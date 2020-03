Calcio, Cerveteri in scioltezza col Gallese

E’ stato un weekend di poche gioie per le squadre locali di Promozione. L’unica a festeggiare è stata il Città di Cerveteri che ha schiantato con un netto 6-0 al Galli la Doc Gallese. Dopo un brutto primo tempo la squadra di Fracassa dilaga nella ripresa con la doppietta di Paraschiv e alle reti di Babbucci, Gaudenzi, Belloni e Teti e mantiene il primo posto. Pareggio interno per 0-0 invece per il Santa Marinella fermato al Tamagnini dal Bomarzo. Un pari che però serve a poco ad entrambe che rimangono pericolosamente in zona playout. Prima della gara premiato Boriello per le 500 partite in carriera. Sconfitta interna al termine di una gara dalle mille emozioni per il Tolfa, battuto per 4-3 allo Scoponi dalla Pescia Romana. Marconi, Superchi e Mojoli non bastano per portare a casa punti per i collinari che scivolano al sesto posto. E brutto ko per la Csl Soccer che perde 3-0 sul campo del Ronciglione. Era uno scontro diretto per i playout e i padroni di casa hanno avuto la meglio sui civitavecchiesi che rimangono penultimi a -1 dal Monte Mario.