Calcio, Cerveteri e Civitavecchia si sfidano nella prima di Eccellenza

Comincia domani il campionato di Eccellenza 2020-2021 con la prima giornata che vedrà subito sfide tutte da seguire per le squadre locali.

CERVETERI-CIVITAVECCHIA: All’Enrico Galli il Città di Cerveteri ospita il Civitavecchia, ore 11, nel match tra una neopromossa e una formazione che punta ai primi posti. Umori diametralmente opposti tra le due compagini. Se sul fronte nerazzurro si è reduci dal passaggio di turno in Coppa, suffragata da una buona prestazione in cui è mancato solo il gol e si è dovuto attendere i rigori per acquisirla, dall’altra ci sono invece da smaltire le tossine della coppa, esordio negativo visto che l’eliminazione è arrivata nel derby ad opera del Ladispoli, e le dimissioni arrivate ad inizio settimana del mister Di Chiara.

CORNETO TARQUINIA: Impegno interno, ore 11, per la Corneto Tarquinia che riceve la visita della matricola Riano. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per la squadra di Centioni importante sarà partire bene in campionato dove la sua squadra è tra le favorite per i primi posti. Avversario sarà il Riano, squadra che può impensierire i tarquiniesi che però partono con i favori del pronostico e in casa devono cercare di centrare i 3 punti.

LADISPOLI: Lo stesso si può dire del Ladispoli che sempre domani, ore 11, farà visita alla Luiss. Non la più semplice delle partite per l’undici di Scorsini, che viene dalla bella vittoria di Coppa contro il Cerveteri, che affronterà i romani guidati dall’ex giocatore della Lazio Cristian Ledesma. Ma in un campionato particolare come quello che stiamo vivendo sarà fondamentale la continuità di risultati e cercare di partire con una vittoria sarà molto importante per chi vuole centrare le prime 3 posizioni della classifica.