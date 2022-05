Calcio, Cerveteri a caccia di un successo per il playout casalingo

Primo maggio in campo per le formazioni locali impegnate nell’ultima giornata del campionato di Eccellenza. L’unica che attende ancora il verdetto definitivo è il Città di Cerveteri che alle ore 11 sarà di scena sul campo dell’Ottavia. Per la squadra di Ferretti, già sicura dei playout, non ci sono grandi alternative al successo per cercare di giocare lo spareggio per la permanenza in Eccellenza in casa. Contro ci sarà l’Ottavia, formazione a sua volta alla disperata ricerca di una vittoria per centrare il playout. Interessante anche se non per motivi di classifica il match che vedrà il Civitavecchia di scena a Pomezia, ore 11.15, contro la squadra capolista e già sicura del primo posto. Chiuderà all’Angelo Sale, ore 11, contro il già retrocesso Grifone Gialloverde il Ladispoli che con il successo ottenuto domenica scorsa a Civitavecchia è salvo ma vincendo domani, e in caso di ko del Certosa, arriverebbe al quinto posto.