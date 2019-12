Calcio, Cerveteri a caccia di un successo per finire l’anno in vetta

Penultima giornata d’andata di Promozione e ultima del 2019 per le formazioni locali in campo domani. L’unica a giocare di mattina, ore 11, sarà il Città di Cerveteri che riceve al Galli la visita della Vigor Acquapendente. Gli ospiti, dopo un inizio difficile, si sono ripresi e adesso aspirano alle prime posizioni di classifica. I padroni di casa però proprio domenica scorsa hanno ritrovato la vetta e con una vittoria chiuderebbero il 2019 in testa. Un regalo al Cerveteri potrebbe arrivare dal Tamagnini dove alle 14.30 il Santa Marinella ospita il Fiumicino secondo in classifica. Serve un’impresa agli uomini di Morelli per fermare una delle squadre più forti ma loro hanno dimostrato di saper far male spesso alle prime della classe. Trasferta che può nascondere insidie per il Tolfa di scena, sempre alle 14.30, a Montalto. La squadra di Pacenza vuole concludere il 2019 con una vittoria che li terrebbe almeno al terzo posto in classifica. Stesso orario per la Csl Soccer, obbligata a vincere sul campo del fanalino di coda Doc Gallese. Nonostante le diverse assenze e con una formazione da inventare, l’undici di Sperduti deve trovare i 3 punti per portarsi ad 11 e pensare positivo per il 2020.

