Calcio, Cerveteri a caccia dei primi punti stagionali

La domenica del campionato di Eccellenza vedrà scendere in campo due formazioni locali. Alle 11 il Ladispoli ospita all’Angelo Sale l’Atletico Vescovio. Dopo il ko di Pomezia la squadra rossoblù vuole tornare subito alla vittoria in una sfida che però non sarà così semplice. I romani infatti in classifica hanno 4 punti contro i 6 dell’undici di Franceschini a cui mancherà Formilli. Alle 15.30 trasferta molto complicata per il Città di Cerveteri, ancora a caccia dei primi punti stagionali. La squadra del neo tecnico Marco Ferretti, tra l’altro ex di giornata, farà visita all’Astrea, formazione seconda in classifica con 7 punti e ancora imbattuta. Un match in cui gli ospiti dovranno dar fondo a tutte le proprie forze per cercare di conquistare qualche punto e lasciare l’ultimo posto in classifica.