Calcio, Caputo si riprende la panchina del Civitavecchia

Paolo Caputo prende il posto di Alessio Bifini e torna sulla panchina del Civitavecchia. Confermate le indiscrezioni delle ultime ore che davano per certo il ritorno di uno degli allenatori più amati e vincenti della società civitavecchiese. Per Caputo e per il suo vice, che sarà Claudio Belli, è iniziata oggi la preparazione verso il grande impegno di domenica contro l’Anzio.

“L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 – spiegano dalla società nerazzurra – è lieta di comunicare che Paolo Caputo è il nuovo l’allenatore della prima squadra di Eccellenza. Insieme a lui, come allenatore in seconda, avremo Claudio Belli. Scelta oculata quella di Paolo, diremo la più bella sotto il profilo della civitavecchiesitá e allo stesso tempo di prestigio. In un momento così complicato della stagione serviva un uomo capace, una bandiera neroazzurra e di grande esperienza, che con l’aggiunta di Claudio, gladiatore neroazzurro in tante battaglie calcistiche degli anni d’oro della Vecchia, siamo convinti che riusciranno a dare una scossa all’ambiente stesso per cercare, contemporaneamente, di ribaltare quanto si è perso calcisticamente parlando nell’ultimo mese. A Paolo e a Claudio vanno i migliori auguri di buon lavoro, così come di accrescere ulteriormente alla fine della stagione il loro palmares sportivo”.