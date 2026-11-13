Si separano le strade del Civitavecchia e di Gabriele Canestrelli. Il centrocampista classe 2001 è un nuovo giocatore del Tolfa dove ritroverà l’allenatore Roberto Macaluso che lo ha fortemente voluto nella sua nuova avventura in collina, dopo averlo allenato nella passata stagione in nerazzurro.

“Arrivato nell’estate del 2024 – il saluto del Civitavecchia – Gabriele ha lasciato un preziosissimo insegnamento ai suoi compagni di squadra, dimostrando loro il significato della parola resilienza. Nel settembre del 2025, infatti, è stato vittima di un grave infortunio, riportando la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Uno stop durato sette mesi, che ha di fatto messo il punto sulla sua stagione. Quest’anno, dopo tanto impegno e lavoro per mettersi alle spalle il lungo stop, è tornato a giocare, rispondendo sempre presente nel momento in cui è stato chiamato in causa dal mister, e dimostrando senso di appartenenza e un grande attaccamento alla maglia nerazzurra.