Sarà Paolo Caputo a guidare il Quartiere Campo dell’Oro verso una difficile salvezza nel campionato di Promozione. Nello Savino ha infatti deciso di rassegnare le dimissioni da allenatore del Qco, dopo le sette sconfitte consecutive subite in questo inizio di stagione. La società del presidente Antonello Quagliata ha quindi deciso di andare sul sicuro e ha scelto il civitavecchiese Caputo, reduce dalla salvezza conquistata nella passata stagione con il Tarquinia e che di imprese in carriera ne ha fatte parecchie. Adesso partirà per lui una nuova sfida, difficile ma sicuramente intrigante: portare una squadra ancora ferma a quota zero in classifica alla salvezza.