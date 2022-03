Calcio, cambio di allenatore al Ladispoli: arriva Micheli

Sollevato dall'incarico Pedini i rossoblù hanno scelto la soluzione interna per il sostituto

Il netto ko subito coi Parioli è costato il posto all’allenatore Marco Pedini e al direttore sportivo Claudio Carelli che sono stati sollevati dal loro incarico al Ladispoli. La società rossoblù ha subito trovato il sostituto che è Michele Micheli. Scelta interna da parte della società che ha promosso in prima squadra il tecnico dell’under 16. Per lui la prima sarà subito molto complicata visto che domenica all’Angelo Sale è attesa la Favl Cimini di Scorsini, seconda in classifica.