Un buon Civitavecchia fa sua la prima amichevole, dopo mesi di stop a causa del Coronavirus e batte la Csl Soccer per 3-2. Finalmente con una tribuna gremita la Vecchia ne segna tre nel primo tempo, in rete Converso, Funari e La Rosa, poi con tanti giovani in campo subisce il ritorno della CSL, che sul finire della gara accorcia con Brutti e Barzellotti. C’è da lavorare, in fondo siamo solo alla prima uscita. Sabato si replica con l’ Ottavia alle 17,30, ancora al Tamagnini.

FORMAZIONE Undici iniziale che vede la Vecchia schierare Pancotto tra i pali, Serpieri e Fatarella davanti a lui con ad agire sulle fasce Converso e Funari. Davanti a tutti bomber Cerroni, alle sue spalle agisce Ruggiero mentre Gravina e Grossi si sistemano sulle fasce. In cabina di regia c’è Tollardo, supportato da La Rosa. La Csl risponde con Del Duchetto in porta, poi Novello, Pappalardo, Cherubini, Galli, Gibaldo, Fusini, Quinti, Brutti, peveri e De Carli.

GARA È un primo tempo di chiara marca neroazzurra, tante saranno le occasioni prima del tris servito dagli uomini di Caputo. Bisognerà aspettare però il venticinquesimo per vedere il Civitavecchia avanti, corner di La Rosa con Converso che supera Del Duchetto. Prima di lui la Vecchia era stata pericolosa con Tollardo, due le occasioni, Grossi e Cerroni, mentre dall’altra parte il solo De Carli in azione in solitaria aveva messo in apprensione Pancotto. La Vecchia andata avanti macina gioco e prima del fischio di chiusura del primo tempo passa ancora due volte. Sei minuti dopo raddoppia con Funari, abile a insaccare la sfera su di un’azione in area, mentre il tris lo piazza La Rosa al quarantesimo con un pregevole sinistro. Si va a riposo così, un tre a zero figlio di un’ottima Vecchia davanti a una bella cornice di pubblico. Ripresa dove l’intensità scende, seppur con la classica sarabanda di cambi la Vecchia continuerà a giocarla per larghi tratti da protagonista. La gara ristagna all’inizio, ci pensa Leone al quindicesimo a rivitalizzarla con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un corner. La CSL approfitta di qualche sbavatura e accorcia con Brutti alla mezz’ora, abile di rapina in scivolata a insaccare la sfera. Tanti i giovani in campo sul finire sul fronte neroazzurro, Barzellotti ne approfitta, prima si procura il penalty e poi lo trasforma, chiudendo di fatto le ostilità. Mancano quattro minuti e non succederà più nulla da lì in avanti. Finisce tre a due per i neroazzurri, un buon test di avvicinamento alla Coppa.

Amichevole

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 3 vs CSL 2

Marcatori 25’pt Converso, 31’pt Funari, 40’pt La Rosa (Civitavecchia Calcio 1920); 29’st Brutti, 41’st Barzellotti (CSL)