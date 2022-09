Calcio, buona la prima per Civitavecchia e Cerveteri

Nella prima giornata di Eccellenza i nerazzurri vincono 4-2, i verdeazzurri 2-0. Pareggio per 1-1 per il Ladispoli

Due vittorie e un pareggio. E’ questo il buon bilancio per le squadre locali impegnate nella prima giornata di Eccellenza. Successo rotondo per il Civitavecchia che al Tamagnini ha travolto per 4-2 il Quarto Municipio. Decisivo Vittorini con una doppietta, poi reti di Ruggiero e Luciani, quest’ultima bellissima. Vittoria esterna di grande valore per il Città di Cerveteri che espugna Anzio. Successo all’inglese per 2-0 arrivato nel secondo tempo grazie a Toscano e Manzari. Pareggio infine per il Ladispoli che all’Angelo Sale fa 1-1 con il Fiano Romano. Dopo essere andati sotto i rossoblù hanno pareggiato a pochi minuti dal termine grazie a Catese.